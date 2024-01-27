Миниахметова Фая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миниахметова Фая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миниахметов Салих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миниахметов Салих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миниахметов Салих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамалимова Рая

Отец ребёнка: Миниахметов Салих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миниахметов Салих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миниахметов Салих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Валентина

Отец ребёнка: Миниахметов Салих

Смерть
Неизвестно
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