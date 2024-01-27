Миниахметов Салих
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.05.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамалимова Рая
Мать ребёнка: Миниахметова Фая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Валентина
Мать ребёнка: Миниахметова Фая
Смерть
Неизвестно