Осанкин Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осанкин Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осанкин Дмитрий

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
21.11.1951

Сын: Осанкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Гусьева Зинаида

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осанкина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Гусьева Зинаида

Смерть
Неизвестно
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