Осанкин Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осанкин Дмитрий
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
21.11.1951
Сын: Осанкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Гусьева Зинаида
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осанкина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Гусьева Зинаида
Смерть
Неизвестно