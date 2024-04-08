Иван Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Жена

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Кузьма Герасимов

Мать: Степанида Логинова

Восприемник
01.01.1834 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Василий Яковлев
Восприемник
26.03.1838 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Гавриил Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Силантьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Силантьева

Смерть
Неизвестно
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