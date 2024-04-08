Иван Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Кузьма Герасимов
Мать: Степанида Логинова
Восприемник
01.01.1834 ст.
Василий Яковлев
Восприемник
26.03.1838 ст.
Гавриил Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Силантьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Силантьева
Смерть
Неизвестно