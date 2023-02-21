Степанида Логинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Логинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Около 1817 г.р.
1819 г.р.
Около 1822 г.р.
1824 или 1825 г.р.
1827 г.р.
Около 1830 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1816 ст.

Муж: Кузьма Герасимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Иван Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Герасимов

Рождение ребёнка
23.07.1819 ст.

Дочь: Христинья Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Герасимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Анна Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Герасимов

Рождение ребёнка
02.08.1824 или 02.08.1825 ст.

Сын: Степан Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Герасимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1827 ст.

Дочь: Евдокия Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Герасимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Яков Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Герасимов

Рождение ребёнка
19.02.1831 ст.

Сын: Архип Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Герасимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1832 ст.

Дочь: Екатерина Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Герасимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1835 ст.

Дочь: Агафья Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Герасимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1838 ст.

Дочь: Ксения Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Герасимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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