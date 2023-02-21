Степанида Логинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1816 ст.
Муж: Кузьма Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Иван Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Герасимов
Рождение ребёнка
23.07.1819 ст.
Дочь: Христинья Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Анна Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Герасимов
Рождение ребёнка
02.08.1824 или 02.08.1825 ст.
Сын: Степан Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Герасимов
Рождение ребёнка
01.03.1827 ст.
Дочь: Евдокия Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Яков Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Герасимов
Рождение ребёнка
19.02.1831 ст.
Сын: Архип Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Герасимов
Рождение ребёнка
24.11.1832 ст.
Дочь: Екатерина Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Герасимов
Рождение ребёнка
05.02.1835 ст.
Дочь: Агафья Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Герасимов
Рождение ребёнка
24.01.1838 ст.
Дочь: Ксения Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Герасимов
Смерть
Неизвестно