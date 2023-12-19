Лютоева Матрёна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти07.09.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1933
Дочь: Касева (Лютоева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лютоев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Лютоев Юлий Иванович
Отец ребёнка: Лютоев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
17.08.1950
Сын: Лютоев Василий Иванович Иванович
Отец ребёнка: Лютоев Иван Андреевич
Верхний Воч, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
17.04.1952
Отец ребёнка: Лютоев Иван Андреевич
Смерть
07.09.1956