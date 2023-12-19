Лютоева Матрёна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютоева Матрёна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

07.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лютоев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
20.10.1933

Дочь: Касева (Лютоева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лютоев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Лютоев Юлий Иванович

Отец ребёнка: Лютоев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
17.08.1950

Сын: Лютоев Василий Иванович Иванович

Отец ребёнка: Лютоев Иван Андреевич

Верхний Воч, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
17.04.1952

Сын: Лютоев Николай Иванович

Отец ребёнка: Лютоев Иван Андреевич

Смерть
07.09.1956

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