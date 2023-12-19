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Лютоев Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1909

Дата смерти

15.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1909

Отец: Лютоев Андрей Григорьевич

Мать: Лютоева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гичева Афанасия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лютоева Матрёна Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.10.1933

Дочь: Касева (Лютоева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лютоева Матрёна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Лютоев Юлий Иванович

Мать ребёнка: Лютоева Матрёна Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.08.1950

Сын: Лютоев Василий Иванович Иванович

Мать ребёнка: Лютоева Матрёна Тимофеевна

Верхний Воч, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
17.04.1952

Сын: Лютоев Николай Иванович

Мать ребёнка: Лютоева Матрёна Тимофеевна

Смерть
15.11.1984

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