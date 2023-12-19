Лютоев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1909
Дата смерти15.11.1984
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1909
Отец: Лютоев Андрей Григорьевич
Мать: Лютоева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1933
Дочь: Касева (Лютоева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лютоева Матрёна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Лютоев Юлий Иванович
Мать ребёнка: Лютоева Матрёна Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.08.1950
Сын: Лютоев Василий Иванович Иванович
Мать ребёнка: Лютоева Матрёна Тимофеевна
Верхний Воч, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
17.04.1952
Мать ребёнка: Лютоева Матрёна Тимофеевна
Смерть
15.11.1984