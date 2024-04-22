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Кудинов Семен Никитьевич

Место рождения

Сетище, Красненский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

29.11.1949

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1879 г.р.
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Добавил:

ОЩ
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Место
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Рождение
Около 1859

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Сетище, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Кудинов Василий Семенович

Мать ребёнка: Кудинова Наталия Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудинова Наталия Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудинова Наталия Гаврииловна

Смерть
29.11.1949
Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
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