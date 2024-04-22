Кудинов Семен Никитьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти29.11.1949
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кудинов Василий Семенович
Мать ребёнка: Кудинова Наталия Гаврииловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудинова Наталия Гаврииловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудинова Наталия Гаврииловна
Смерть
29.11.1949
Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край