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Кудинов Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

29.11.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Кудинов Семен Никитьевич

Мать: Кудинова Наталия Гаврииловна

Бракосочетание
25.04.1898

Жена: Кудинова Евдокия Гавриловна

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.09.1900

Дочь: Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Кудинова Евдокия Гавриловна

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.05.1903

Сын: Кудинов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Кудинова Евдокия Гавриловна

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.01.1908

Дочь: Кузнецова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Кудинова Евдокия Гавриловна

Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Кудинова Евдокия Гавриловна

Смерть
29.11.1949
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