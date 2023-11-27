Кудинов Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти29.11.1949
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
25.04.1898
Рождение ребёнка
18.09.1900
Дочь: Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Кудинова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
03.05.1903
Мать ребёнка: Кудинова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
19.01.1908
Дочь: Кузнецова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Кудинова Евдокия Гавриловна
Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Кудинова Евдокия Гавриловна
Смерть
29.11.1949