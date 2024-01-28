Самарина Наталья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1875 ст.
Сын: Самарин Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Самарин Афанасий Игнатьевич
Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно