Самарина Наталья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарина Наталья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самарин Афанасий Игнатьевич

Рождение ребёнка
17.10.1875 ст.

Сын: Самарин Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Самарин Афанасий Игнатьевич

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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