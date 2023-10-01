Деткова Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеткова Надежда Васильевна

Деткова Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1946

Отец: Завьялов Василий

Мать: Деткова Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочуров Борис Александрович

Рождение ребёнка
26.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочуров Борис Александрович

Рождение ребёнка
05.02.1976

Сын: Кочуров Александр Борисович

Отец ребёнка: Кочуров Борис Александрович

Рождение ребёнка
28.08.1982

Дочь: Кочурова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Кочуров Борис Александрович

Рождение ребёнка
29.07.1986

Дочь: Кочурова Марина Борисовна

Отец ребёнка: Кочуров Борис Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.