Деткова Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1946
Отец: Завьялов Василий
Мать: Деткова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочуров Борис Александрович
Рождение ребёнка
05.02.1976
Сын: Кочуров Александр Борисович
Отец ребёнка: Кочуров Борис Александрович
Рождение ребёнка
28.08.1982
Дочь: Кочурова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Кочуров Борис Александрович
Рождение ребёнка
29.07.1986
Дочь: Кочурова Марина Борисовна
Отец ребёнка: Кочуров Борис Александрович