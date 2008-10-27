Кочуров Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочуров Борис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1941

Дата смерти

Около 27.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1941

Отец: Кочуров Александр Кузьмич

Мать: Кочурова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочуров Игорь Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочурова Ирина Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочурова Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деткова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
26.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деткова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
05.02.1976

Сын: Кочуров Александр Борисович

Мать ребёнка: Деткова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
28.08.1982

Дочь: Кочурова Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Деткова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
29.07.1986

Дочь: Кочурова Марина Борисовна

Мать ребёнка: Деткова Надежда Васильевна

Смерть
Около 27.10.2008

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