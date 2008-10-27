Кочуров Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1941
Дата смертиОколо 27.10.2008
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1941
Отец: Кочуров Александр Кузьмич
Мать: Кочурова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочурова Ирина Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочурова Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Деткова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
05.02.1976
Сын: Кочуров Александр Борисович
Мать ребёнка: Деткова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
28.08.1982
Дочь: Кочурова Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Деткова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
29.07.1986
Дочь: Кочурова Марина Борисовна
Мать ребёнка: Деткова Надежда Васильевна
Смерть
Около 27.10.2008