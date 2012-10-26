Лоськова (Гусарова) Галина Борисовна
Место рождения
Дата рождения20.02.1950
Дата смерти26.10.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1950
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1972
Дочь: Гусева (Лоськова) Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Лоськов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
11.08.1975
Сын: Лоськов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Лоськов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
29.12.1984
Дочь: Голованова (Лоськова) Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Лоськов Владимир Николаевич
Смерть
26.10.2012