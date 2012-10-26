Лоськова (Гусарова) Галина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоськова (Гусарова) Галина Борисовна

Место рождения

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

20.02.1950

Дата смерти

26.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1950

Отец: не указан

Мать: Зотова (Гусарова) Мария Михайловна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоськов Владимир Николаевич

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.06.1972

Дочь: Гусева (Лоськова) Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Лоськов Владимир Николаевич

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.08.1975

Сын: Лоськов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Лоськов Владимир Николаевич

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.12.1984

Дочь: Голованова (Лоськова) Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Лоськов Владимир Николаевич

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
26.10.2012
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

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