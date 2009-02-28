Лоськов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1950
Дата смерти28.02.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1972
Дочь: Гусева (Лоськова) Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Лоськова (Гусарова) Галина Борисовна
Рождение ребёнка
11.08.1975
Сын: Лоськов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Лоськова (Гусарова) Галина Борисовна
Рождение ребёнка
29.12.1984
Дочь: Голованова (Лоськова) Наталия Владимировна
Мать ребёнка: Лоськова (Гусарова) Галина Борисовна
Смерть
28.02.2009