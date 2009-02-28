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Лоськов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1950

Дата смерти

28.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоськова (Гусарова) Галина Борисовна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.06.1972

Дочь: Гусева (Лоськова) Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Лоськова (Гусарова) Галина Борисовна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.08.1975

Сын: Лоськов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Лоськова (Гусарова) Галина Борисовна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.12.1984

Дочь: Голованова (Лоськова) Наталия Владимировна

Мать ребёнка: Лоськова (Гусарова) Галина Борисовна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
28.02.2009
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

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