Фунтяеваа Праскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунтяеваа Праскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фунтяев Василий Ефимов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Фунтяев Егор Васильев

Отец ребёнка: Фунтяев Василий Ефимов

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.09.1844

Дочь: Попова Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Фунтяев Василий Ефимов

Донецкое
Смерть
Неизвестно

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