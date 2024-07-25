Фунтяеваа Праскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Фунтяев Василий Ефимов
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.09.1844
Дочь: Попова Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Фунтяев Василий Ефимов
Донецкое
Смерть
Неизвестно