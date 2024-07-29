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Козикова Анна Матвеева

Место рождения

Новотроицкое, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новотроицкое, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.11.1902 ст.

Муж: Комаров Кирилл Петрович

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1904 ст.

Дочь: Комарова Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Комаров Кирилл Петрович

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.11.1905 ст.

Сын: Комаров Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Комаров Кирилл Петрович

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1907 ст.

Сын: Комаров Иоанн Кириллович

Отец ребёнка: Комаров Кирилл Петрович

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.05.1909 ст.

Сын: Комаров Николай Кириллович

Отец ребёнка: Комаров Кирилл Петрович

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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