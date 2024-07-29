Козикова Анна Матвеева
Место рождения
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1902 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1904 ст.
Дочь: Комарова Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Комаров Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
09.11.1905 ст.
Сын: Комаров Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Комаров Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
16.06.1907 ст.
Отец ребёнка: Комаров Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
11.05.1909 ст.
Сын: Комаров Николай Кириллович
Отец ребёнка: Комаров Кирилл Петрович
Смерть
Неизвестно