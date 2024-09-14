Бушукина Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.1882 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Софьино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно