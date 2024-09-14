Бушукина Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушукина Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.02.1882 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Софьино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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