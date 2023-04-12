Рюминский Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРюминский Юрий Александрович

Рюминский Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Рюминский Александр Александрович

Мать: ?

Смерть
2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close