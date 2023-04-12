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Рюминский Юрий Александрович
Рюминский Юрий Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Дата смерти
2008
Пол
Мужской
Отец
Рюминский Александр Александрович
1911 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Рюминский Александр Александрович
Мать:
?
Смерть
2008
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