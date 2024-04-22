Ефимия Иванова
Место рождения
Дата рождения1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.
Отец: Иван Спиридонов
Мать: Дарья Андреева
Бракосочетание
20.08.1800 ст.
Муж: Федор Антонов
Бракосочетание
28.10.1801 ст.
Муж: Василий Никитин
Рождение ребёнка
22.08.1808 ст.
Сын: Агафонник Васильев
Отец ребёнка: Василий Никитин
Рождение ребёнка
07.01.1810 ст.
Дочь: Домника Васильева
Отец ребёнка: Василий Никитин
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Никитин
Смерть
Неизвестно