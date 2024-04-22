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Ефимия Иванова

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.

Отец: Иван Спиридонов

Мать: Дарья Андреева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
20.08.1800 ст.

Муж: Федор Антонов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
28.10.1801 ст.

Муж: Василий Никитин

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.08.1808 ст.

Сын: Агафонник Васильев

Отец ребёнка: Василий Никитин

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.01.1810 ст.

Дочь: Домника Васильева

Отец ребёнка: Василий Никитин

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Никитин

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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