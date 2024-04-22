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Дарья Андреева

Место рождения

Бусаево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1755 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бусаево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Артемий Иванов

Отец ребёнка: Иван Спиридонов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Спиридонов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Ефимия Иванова

Отец ребёнка: Иван Спиридонов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Спиридонов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Иван Спиридонов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Спиридонов

Взята в деревне Варакше, из крестьян помещика Федора Григорьева сына Стрекалова
Смерть
Неизвестно
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