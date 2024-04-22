Дарья Андреева
Место рождения
Дата рождения1755 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Артемий Иванов
Отец ребёнка: Иван Спиридонов
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Спиридонов
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Ефимия Иванова
Отец ребёнка: Иван Спиридонов
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Спиридонов
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Иван Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Спиридонов
Взята в деревне Варакше, из крестьян помещика Федора Григорьева сына Стрекалова
Смерть
Неизвестно