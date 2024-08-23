Гильдерова Дарья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ташла, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1878
Дочь: Силантьева (Гильдерова) Анна Алексеевна (Васильевна)
Отец ребёнка: Гильдеров Алексей Дмитриевич
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно