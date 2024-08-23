Гильдерова Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильдерова Дарья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ташла, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гильдеров Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.09.1878

Дочь: Силантьева (Гильдерова) Анна Алексеевна (Васильевна)

Отец ребёнка: Гильдеров Алексей Дмитриевич

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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