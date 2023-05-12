Голунова (Иванова) Ульяна Ивановна
женский, родилась 1895, Рубеж, Чепельская волость, Велижский уезд
умерла Неизвестно
ОтецФедосов ИванНеизвестно г.р.
Мать(Федосова) неизв неизвНеизвестно г.р.
Супруги
Голунов ПименНеизвестно г.р.
Дети
Киселёва (Голунова) Екатерина ПименовнаОколо 1921 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Федосов Иван
Мать: (Федосова) неизв неизв
Рубеж, Чепельская волость, Велижский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голунов Пимен
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Артюхи, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Киселёва (Голунова) Екатерина Пименовна
Отец ребёнка: Голунов Пимен
Смерть
Неизвестно