Голунова (Иванова) Ульяна Ивановна 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голунова (Иванова) Ульяна Ивановна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1895, Рубеж, Чепельская волость, Велижский уезд

умерла Неизвестно

Отец
Федосов ИванНеизвестно г.р.
Мать
(Федосова) неизв неизвНеизвестно г.р.
Супруги
Голунов ПименНеизвестно г.р.
Дети
Киселёва (Голунова) Екатерина ПименовнаОколо 1921 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Федосов Иван

Мать: (Федосова) неизв неизв

Рубеж, Чепельская волость, Велижский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голунов Пимен

Место жительства
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Артюхи, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Киселёва (Голунова) Екатерина Пименовна

Отец ребёнка: Голунов Пимен

Смерть
Неизвестно

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