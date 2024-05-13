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Андрей Ефимов

Место рождения

Шелково, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

1789 г.р.

Жена

Около 1817 г.р.

Дети

Около 1841 г.р.
Около 1842 г.р.
Около 1846 г.р.
Около 1854 г.р.

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КГ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Ефим Исаков

Мать: Параскева

Шелково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Иванова

Упоминание
29.03.1834
Шелково, Костромской муниципальный район, Костромская область
РС-8 (29.03.1834 г.) 200-20-105-263об-264 Ефим Исаков - 46 л. Ефима сыновья: Евдоким - 21 г., Андрей - 18 л. Ефима жена Параскева - 45 л. Евдокима жена Марфа - 21г. дочь его Пелагея - 1 г. По последне... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Параскева Андреева

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Шелково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Макарий Андреев

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Шелково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Шелково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Упоминание
25.10.1850
Полковник Пётр Александрович Кологривов. РС 9 - 25.10.1850 г. Ефим Исаков - 62г. Ефима Исакова сын Андрей - 34 г. Андрея сын (? Марк) Макар - 8л. Андрея Ефимова жена Татьяна Иванова - 34 г. Его же доч... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Марья Андреева

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Шелково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Упоминание
10.04.1858
Помещик д. Шелково - Бернов Иван Иванович РС - 10 (10.04.1858 г.) Ефим Исаков - 69 л. (в 1884 году исключён из оклада за смертью) его сын Андрей - 41 г. Андрея сын Макар - 15 л. Андрея Ефимова жена Та... Показать все
Смерть
Неизвестно

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