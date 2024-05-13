Андрей Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Ефим Исаков
Мать: Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Иванова
Упоминание
29.03.1834
РС-8 (29.03.1834 г.) 200-20-105-263об-264 Ефим Исаков - 46 л. Ефима сыновья: Евдоким - 21 г., Андрей - 18 л. Ефима жена Параскева - 45 л. Евдокима жена Марфа - 21г. дочь его Пелагея - 1 г. По последне... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Параскева Андреева
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Макарий Андреев
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Упоминание
25.10.1850
Полковник Пётр Александрович Кологривов. РС 9 - 25.10.1850 г. Ефим Исаков - 62г. Ефима Исакова сын Андрей - 34 г. Андрея сын (? Марк) Макар - 8л. Андрея Ефимова жена Татьяна Иванова - 34 г. Его же доч... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Марья Андреева
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Упоминание
10.04.1858
Помещик д. Шелково - Бернов Иван Иванович РС - 10 (10.04.1858 г.) Ефим Исаков - 69 л. (в 1884 году исключён из оклада за смертью) его сын Андрей - 41 г. Андрея сын Макар - 15 л. Андрея Ефимова жена Та... Показать все
Смерть
Неизвестно