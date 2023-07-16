Коваленко Степанида Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чешко Савелий Демидович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко Раиса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно