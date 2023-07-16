Чешко Савелий Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чешко Демид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрипченко Мария Савельевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко Степанида Савельевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаповалова Евдокия Савельевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Строгонова Варвара Савельевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно