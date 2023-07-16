Чешко Савелий Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чешко Савелий Демидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чешко Демид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрипченко Мария Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Степанида Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаповалова Евдокия Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Строгонова Варвара Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чешко Антон Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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