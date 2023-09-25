Мария Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Хахалин Алексей Ильин
Рождение ребёнка
1916
Сын: Хахалин Герман Алексеевич
Отец ребёнка: Хахалин Алексей Ильин
Рождение ребёнка
25.06.1917 ст.
Сын: Хахалин Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Хахалин Алексей Ильин
Рождение ребёнка
01.06.1927
Сын: Хахалин Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Хахалин Алексей Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно