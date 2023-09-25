Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Хахалин Алексей Ильин

Рождение ребёнка
1916

Сын: Хахалин Герман Алексеевич

Отец ребёнка: Хахалин Алексей Ильин

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
25.06.1917 ст.

Сын: Хахалин Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Хахалин Алексей Ильин

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1927

Сын: Хахалин Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Хахалин Алексей Ильин

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хахалин Алексей Ильин

Смерть
Неизвестно
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