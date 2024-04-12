Хахалин Алексей Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХахалин Алексей Ильин

Хахалин Алексей Ильин

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

12.03.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1888 ст.

Отец: Хахалин Илья Захаров

Мать: Хахалина Евдокия Яковлева

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Хахалин Герман Алексеевич

Мать ребёнка: Мария Кирилловна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
25.06.1917 ст.

Сын: Хахалин Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Мария Кирилловна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1927

Сын: Хахалин Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Мария Кирилловна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Кирилловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close