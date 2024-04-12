Хахалин Алексей Ильин
Место рождения
Дата рождения12.03.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1888 ст.
Отец: Хахалин Илья Захаров
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Хахалин Герман Алексеевич
Мать ребёнка: Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
25.06.1917 ст.
Сын: Хахалин Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
01.06.1927
Сын: Хахалин Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Мария Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Кирилловна
Смерть
Неизвестно