Сазонова (Некрасова) Агафья Андреевна 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сазонова (Некрасова) Агафья Андреевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Некрасов Андрей Епифанович

Мать: Некрасова Анна Фомина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
25.10.1784

Муж: Сазонов Петр Андреев

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Нетунахина (Сазонова) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Сазонов Петр Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1787

Сын: Сазонов Степан Петрович

Отец ребёнка: Сазонов Петр Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Сазонова) Аксинья Петровна

Отец ребёнка: Сазонов Петр Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.05.1795

Дочь: (Сазонова) Мавра Петровна

Отец ребёнка: Сазонов Петр Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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