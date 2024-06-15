Сазонова (Некрасова) Агафья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Некрасов Андрей Епифанович
Мать: Некрасова Анна Фомина
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.10.1784
Муж: Сазонов Петр Андреев
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Нетунахина (Сазонова) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Сазонов Петр Андреев
Рождение ребёнка
28.10.1787
Отец ребёнка: Сазонов Петр Андреев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Сазонова) Аксинья Петровна
Отец ребёнка: Сазонов Петр Андреев
Рождение ребёнка
03.05.1795
Дочь: (Сазонова) Мавра Петровна
Отец ребёнка: Сазонов Петр Андреев
Смерть
Неизвестно