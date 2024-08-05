Елена Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Зюнев Георгий Владимирович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Зюнева) Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Зюнев Георгий Владимирович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Зюнев Георгий Владимирович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Зюнева) Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Зюнев Георгий Владимирович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Зюнев Георгий Владимирович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Зюнев Георгий Владимирович
Смерть
Неизвестно