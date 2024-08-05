Елена Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Захаровна

Елена Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Захар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зюнев Георгий Владимирович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Зюнев Макар Георгиевич

Отец ребёнка: Зюнев Георгий Владимирович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Зюнева) Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Зюнев Георгий Владимирович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Зюнев Ефим Георгиевич

Отец ребёнка: Зюнев Георгий Владимирович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Зюнева) Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Зюнев Георгий Владимирович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Зюнев Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Зюнев Георгий Владимирович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Зюнев Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Зюнев Георгий Владимирович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.