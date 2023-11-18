Данилов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Анатолий Иванович

Данилов Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1946

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1946

Отец: Данилов Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1970

Сын: Данилов Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1973

Сын: Данилов Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1989

Дочь: Данилова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Мария

Смерть
2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close