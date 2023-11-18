Данилов Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1946
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1946
Отец: Данилов Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1970
Сын: Данилов Алексей Анатольевич
Рождение ребёнка
15.01.1973
Сын: Данилов Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
17.04.1989
Дочь: Данилова Ольга Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Мария
Смерть
2002