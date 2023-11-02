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Мальцева Ольга Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

10.02.1905

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1890

Сын: Мальцев Василий Милиевич

Отец ребёнка: Мальцев Милий Филиппов

д. Ламские выселки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Афанасий Милиевич

Отец ребёнка: Мальцев Милий Филиппов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Павел Милиевич

Отец ребёнка: Мальцев Милий Филиппов

Ламская, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черных Васса Ниловна

Отец ребёнка: Мальцев Милий Филиппов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Филипп Нилович (Милиевич)

Отец ребёнка: Мальцев Милий Филиппов

Смерть
10.02.1905
Ламская 2-я, Становлянский район, Липецкая область
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