Мальцева Ольга Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти10.02.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.08.1890
Отец ребёнка: Мальцев Милий Филиппов
д. Ламские выселки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Афанасий Милиевич
Отец ребёнка: Мальцев Милий Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мальцев Милий Филиппов
Ламская, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черных Васса Ниловна
Отец ребёнка: Мальцев Милий Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Филипп Нилович (Милиевич)
Отец ребёнка: Мальцев Милий Филиппов
Смерть
10.02.1905
Ламская 2-я, Становлянский район, Липецкая область