Мальцев Филипп Нилович (Милиевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мальцев Милий Филиппов
Мать: Мальцева Ольга Михайлова
Рождение ребёнка
16.12.1906
Дочь: Евгения Филипповна
Мать ребёнка: Мальцева Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
11.01.1913
Дочь: Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Мальцева Евдокия Степановна
Ламское, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно