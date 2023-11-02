Мальцев Филипп Нилович (Милиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Филипп Нилович (Милиевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальцев Милий Филиппов

Мать: Мальцева Ольга Михайлова

Рождение ребёнка
16.12.1906

Дочь: Евгения Филипповна

Мать ребёнка: Мальцева Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
11.01.1913

Дочь: Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Мальцева Евдокия Степановна

Ламское, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Евдокия Степановна

Смерть
Неизвестно
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