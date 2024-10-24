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Евдокия Корнельевна

Место рождения

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1809 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Корнылий Герасимович

Мать: не указана

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
17.10.1865

Муж: Иов Иванович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.09.1866

Сын: Михаил Иовович

Отец ребёнка: Иов Иванович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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