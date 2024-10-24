Евдокия Корнельевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Корнылий Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1865
Муж: Иов Иванович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.09.1866
Сын: Михаил Иовович
Отец ребёнка: Иов Иванович
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно