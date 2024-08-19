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Einstein Alexander

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Место рождения

Санкт-Петербург/St Petersburg, Россия/Venemaa/Ryssland

Дата рождения

17.07.1893

Дата смерти

26.09.1953

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
Неизвестно
Studentexamen år 1909, Teksniska Högskolan Ingenjör år 1914, Militärutbildning år 1915Konstakademien i St. Petersburg + Militärutbildning
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Ingenjör
Рождение ребёнка
05.12.1930

Дочь: Lackman (Einstein) Marina

Мать ребёнка: Einstein Semenov Tian-Shanskij Семёнов-Тян-Шанский (Fedosejeff Федосеева Федосеев) Kira Vasilevna Кира Васильевна

Бракосочетание
14.06.1931

Жена: Einstein Söderholm (Berggren) Maria

Развод
13.10.1947

Жена: Einstein Söderholm (Berggren) Maria

Развод
09.05.1950

Жена: Einstein Semenov Tian-Shanskij Семёнов-Тян-Шанский (Fedosejeff Федосеева Федосеев) Kira Vasilevna Кира Васильевна

Бракосочетание
11.06.1950

Жена: Einstein Semenov Tian-Shanskij Семёнов-Тян-Шанский (Fedosejeff Федосеева Федосеев) Kira Vasilevna Кира Васильевна

Смерть
26.09.1953
Похороны
03.10.1953

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