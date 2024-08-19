Einstein Alexander
Место рожденияСанкт-Петербург/St Petersburg, Россия/Venemaa/Ryssland
Дата рождения17.07.1893
Дата смерти26.09.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
Неизвестно
Studentexamen år 1909, Teksniska Högskolan Ingenjör år 1914, Militärutbildning år 1915Konstakademien i St. Petersburg + Militärutbildning
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Ingenjör
Рождение ребёнка
05.12.1930
Дочь: Lackman (Einstein) Marina
Мать ребёнка: Einstein Semenov Tian-Shanskij Семёнов-Тян-Шанский (Fedosejeff Федосеева Федосеев) Kira Vasilevna Кира Васильевна
Бракосочетание
14.06.1931
Развод
13.10.1947
Развод
09.05.1950
Бракосочетание
11.06.1950
Смерть
26.09.1953