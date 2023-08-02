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Пругло Евдокия Лукьяновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1899

Муж: Пругло Федор Петрович

Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1926

Дочь: (Пругло) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Пругло Федор Петрович

Рождение ребёнка
01.10.1927

Сын: Пругло Иван Федорович

Отец ребёнка: Пругло Федор Петрович

Рождение ребёнка
06.10.1928

Сын: Пругло Константин Федорович

Отец ребёнка: Пругло Федор Петрович

Рождение ребёнка
15.11.1931

Сын: Пругло Антон Федорович

Отец ребёнка: Пругло Федор Петрович

Смерть
Неизвестно

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