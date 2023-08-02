Пругло Евдокия Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1899
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1926
Дочь: (Пругло) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Пругло Федор Петрович
Рождение ребёнка
01.10.1927
Отец ребёнка: Пругло Федор Петрович
Рождение ребёнка
06.10.1928
Сын: Пругло Константин Федорович
Отец ребёнка: Пругло Федор Петрович
Рождение ребёнка
15.11.1931
Отец ребёнка: Пругло Федор Петрович
Смерть
Неизвестно