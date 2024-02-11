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Степанов Никита (Никифор) Филиппов

Место рождения

Монастырская, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1762

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762

Отец: Степанов Филип Кириллов

Мать: Пестова Марфа Васильева

Монастырская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Степанов Лев Никитович (Никифоров)

Мать ребёнка: не указана

Монастырская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
С 1800 по 1801 ст.

Сын: Степанов Самойло Никитович (Никифоров)

Мать ребёнка: не указана

Монастырская, город Киров, Кировская область
Смерть
1808
Монастырская, город Киров, Кировская область
Согласно ревизии 1811

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