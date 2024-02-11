Степанов Никита (Никифор) Филиппов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1762
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1762
Отец: Степанов Филип Кириллов
Мать: Пестова Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Степанов Лев Никитович (Никифоров)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1800 по 1801 ст.
Сын: Степанов Самойло Никитович (Никифоров)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1808
Согласно ревизии 1811