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Пузыня Степан Маркович

Место рождения

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Пузыня Марк Иванович

Мать: Пузыня Пелагея Евтихиевна

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.02.1910 ст.

Жена: Пузыня Матрёна Георгиевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1910 ст.

Дочь: Пузыня Анна Степановна

Мать ребёнка: Пузыня Матрёна Георгиевна

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1913 ст.

Дочь: Пузыня Мария Степановна

Мать ребёнка: Пузыня Матрёна Георгиевна

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1914 ст.

Сын: Пузыня Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Пузыня Матрёна Георгиевна

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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