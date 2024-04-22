Пузыня Степан Маркович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Пузыня Марк Иванович
Бракосочетание
19.02.1910 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1910 ст.
Дочь: Пузыня Анна Степановна
Мать ребёнка: Пузыня Матрёна Георгиевна
Рождение ребёнка
26.01.1913 ст.
Дочь: Пузыня Мария Степановна
Мать ребёнка: Пузыня Матрёна Георгиевна
Рождение ребёнка
03.06.1914 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Матрёна Георгиевна
Смерть
Неизвестно