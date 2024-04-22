Пузыня Матрёна Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
19.02.1910 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1910 ст.
Дочь: Пузыня Анна Степановна
Отец ребёнка: Пузыня Степан Маркович
Рождение ребёнка
26.01.1913 ст.
Дочь: Пузыня Мария Степановна
Отец ребёнка: Пузыня Степан Маркович
Рождение ребёнка
03.06.1914 ст.
Отец ребёнка: Пузыня Степан Маркович
Смерть
Неизвестно