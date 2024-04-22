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Пузыня Матрёна Георгиевна

Место рождения

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.02.1910 ст.

Муж: Пузыня Степан Маркович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1910 ст.

Дочь: Пузыня Анна Степановна

Отец ребёнка: Пузыня Степан Маркович

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1913 ст.

Дочь: Пузыня Мария Степановна

Отец ребёнка: Пузыня Степан Маркович

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1914 ст.

Сын: Пузыня Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Пузыня Степан Маркович

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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