Федоров Сергей Македонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Сергей Македонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1904

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Викман Клеопатра Ильинична

Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.04.1945

Дочь: Фёдорова Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Викман Клеопатра Ильинична

Смерть
1968

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