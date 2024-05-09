Федоров Сергей Македонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1904
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Викман Клеопатра Ильинична
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.04.1945
Дочь: Фёдорова Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Викман Клеопатра Ильинична
Смерть
1968