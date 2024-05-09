Викман Клеопатра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викман Клеопатра Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1910

Отец: Викман Илья Оскарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Сергей Македонович

Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.04.1945

Дочь: Фёдорова Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Федоров Сергей Македонович

Смерть
Неизвестно

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