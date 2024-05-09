Викман Клеопатра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1910
Отец: Викман Илья Оскарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Сергей Македонович
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.04.1945
Дочь: Фёдорова Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Федоров Сергей Македонович
Смерть
Неизвестно