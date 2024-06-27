Зуёнок (Плиска) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плиска Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуенок Макар
Отец ребёнка: Зуенок Данила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуенок Захар
Отец ребёнка: Зуенок Данила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуенок Афанасий
Отец ребёнка: Зуенок Данила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуенок Данила
Рождение ребёнка
1870
Сын: Зуенок Семён
Отец ребёнка: Зуенок Данила
Смерть
Неизвестно