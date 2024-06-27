Зуёнок (Плиска) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуёнок (Плиска) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плиска Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуенок Макар

Отец ребёнка: Зуенок Данила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуенок Захар

Отец ребёнка: Зуенок Данила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуенок Афанасий

Отец ребёнка: Зуенок Данила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуенок Данила

Рождение ребёнка
1870

Сын: Зуенок Семён

Отец ребёнка: Зуенок Данила

Смерть
Неизвестно

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