Зуенок Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зуенок Данила
Мать: Зуёнок Анна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Зуенок Петр
Мать ребёнка: не указана
Мачулище-Березинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуенок Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Мачулище
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуенок Василий
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно