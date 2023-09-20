Зуенок Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуенок Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зуенок Данила

Мать: Зуёнок Анна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Зуенок Петр

Мать ребёнка: не указана

Мачулище-Березинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуенок Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Мачулище
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуенок Василий

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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