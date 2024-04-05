Ossowski Maciej
Место рожденияRumiejki
Дата рождения25.02.1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1756
Отец: Ossowski Wawrzyniec
Rumiejki
Бракосочетание
1792
Rajgród
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Niedźwiedzka (Ossowska) Marianna
Мать ребёнка: Ossowska (Rydzewska) Katarzyna Konstancja
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ossowski Kajetan Wawrzyniec
Мать ребёнка: Ossowska (Rydzewska) Katarzyna Konstancja
Смерть
Неизвестно