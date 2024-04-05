Ossowski Maciej 25.02.1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ossowski Maciej

Место рождения

Rumiejki

Дата рождения

25.02.1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1756

Отец: Ossowski Wawrzyniec

Мать: Ossowska (Kobylińska) Teresa

Rumiejki
Бракосочетание
1792

Жена: Ossowska (Rydzewska) Katarzyna Konstancja

Rajgród
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Niedźwiedzka (Ossowska) Marianna

Мать ребёнка: Ossowska (Rydzewska) Katarzyna Konstancja

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ossowski Kajetan Wawrzyniec

Мать ребёнка: Ossowska (Rydzewska) Katarzyna Konstancja

Смерть
Неизвестно

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