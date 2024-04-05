Ossowska (Rydzewska) Katarzyna Konstancja 17.11.1763 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиOssowska (Rydzewska) Katarzyna Konstancja

Ossowska (Rydzewska) Katarzyna Konstancja

Место рождения

Łazarze/Rajgród

Дата рождения

17.11.1763

Дата смерти

1838

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1763

Отец: Rydzewski Jan

Мать: Rydzewska (Skarżyńska) Julianna

Łazarze/Rajgród
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kołakowski Piotr Paweł

Бракосочетание
1792

Муж: Ossowski Maciej

Rajgród
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Niedźwiedzka (Ossowska) Marianna

Отец ребёнка: Ossowski Maciej

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ossowski Kajetan Wawrzyniec

Отец ребёнка: Ossowski Maciej

Смерть
1838
Rumiejki

Мы используем куки для улучшения работы сайта.