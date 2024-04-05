Ossowska (Rydzewska) Katarzyna Konstancja
Место рожденияŁazarze/Rajgród
Дата рождения17.11.1763
Дата смерти1838
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1763
Отец: Rydzewski Jan
Łazarze/Rajgród
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1792
Муж: Ossowski Maciej
Rajgród
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Niedźwiedzka (Ossowska) Marianna
Отец ребёнка: Ossowski Maciej
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ossowski Kajetan Wawrzyniec
Отец ребёнка: Ossowski Maciej
Смерть
1838
Rumiejki