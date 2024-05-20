Бедарева Матрена Николаева 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бедарева Матрена Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедарев Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Бедарева) Афимья Дмитриева

Отец ребёнка: Бедарев Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Бедарева) Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Бедарев Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Бедарев Федор Дмитриев

Отец ребёнка: Бедарев Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Бедарев Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Бедарев Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1867

Сын: Бедарев Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Бедарев Дмитрий Иванов

Смерть
Неизвестно

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