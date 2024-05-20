Бедарева Матрена Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Бедарева) Афимья Дмитриева
Отец ребёнка: Бедарев Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Бедарева) Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Бедарев Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Бедарев Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бедарев Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Бедарев Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Бедарев Дмитрий Иванов
Смерть
Неизвестно