Марьямбикэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьямбикэ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайфуллина Хэтимэ нигмэтжановна

Отец ребёнка: Нигъмэтжэн

Верхний Шемордан, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигъмэтжэн

Смерть
Неизвестно

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