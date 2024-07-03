Ермолай Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Антип Маркович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Гавриловна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марья Ермолаевна
Мать ребёнка: Фёкла Гавриловна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Андрей Ермолаевич
Мать ребёнка: Фёкла Гавриловна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Ермолаевна
Мать ребёнка: Фёкла Гавриловна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Степанида Ермолаевна
Мать ребёнка: Фёкла Гавриловна
Смерть
Неизвестно