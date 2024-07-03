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Ермолай Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Антип Маркович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Гавриловна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марья Ермолаевна

Мать ребёнка: Фёкла Гавриловна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Андрей Ермолаевич

Мать ребёнка: Фёкла Гавриловна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Ермолаевна

Мать ребёнка: Фёкла Гавриловна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Степанида Ермолаевна

Мать ребёнка: Фёкла Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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