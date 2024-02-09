Зайцева Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева Анна Никифоровна

Зайцева Анна Никифоровна

Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

17.05.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Ветров Иван Викторович

Отец ребёнка: Зайцев Виктор Исакович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
1892 - при венчании фамилия Ветров. 1894 - при рождении дочери без фамилии.
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Китова Аполлинария Викторовна

Отец ребёнка: Зайцев Виктор Исакович

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Виктор Исакович

Смерть
17.05.1916 ст.
Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От старости.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close