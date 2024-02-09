Зайцева Анна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти17.05.1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Зайцев Виктор Исакович
1892 - при венчании фамилия Ветров. 1894 - при рождении дочери без фамилии.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Китова Аполлинария Викторовна
Отец ребёнка: Зайцев Виктор Исакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1916 ст.
От старости.