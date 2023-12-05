Минакова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинакова Марфа

Минакова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Минакова Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Минаков Яков Петров

Рождение ребёнка
1835

Сын: Минаков Иларион Яковлевич

Отец ребёнка: Минаков Яков Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минакова Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Минаков Яков Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минаков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Минаков Яков Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минаков Данила Яковлевич

Отец ребёнка: Минаков Яков Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минаков Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Минаков Яков Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минаков Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Минаков Яков Петров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close