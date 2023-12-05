Минакова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Минакова Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Минаков Яков Петров
Рождение ребёнка
1835
Сын: Минаков Иларион Яковлевич
Отец ребёнка: Минаков Яков Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минакова Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Минаков Яков Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минаков Яков Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минаков Яков Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минаков Яков Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минаков Яков Петров
Смерть
Неизвестно