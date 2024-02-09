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Иванова Павлина Карповна

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Место рождения

Ветвеник, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

07.02.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Ветвеник, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1922

Дочь: Иванова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Иванов Андрей Евгеньевич

Киселево, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Андрей Евгеньевич

Смерть
07.02.1971
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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