Иванова Павлина Карповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смерти07.02.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1922
Дочь: Иванова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Иванов Андрей Евгеньевич
Киселево, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1971
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург